صور.. الرى تنتهى من إصلاح عطل مفاجئ فى بئر مياه حيوية بجنوب سيناء

انتهت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية من إصلاح وتشغيل بئر قرية الرملة بمدينة أوزنيمة بجنوب سيناء والذى حدث به عطل مفاجئ، حيث أنه يعد أحد الآبار الحيوية بالمنطقة ويعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضح قطاع المياه الجوفية، أن قسم التشغيل والصيانة تحت إشراف المهندس محمد شلبى كبير مهندسين، والمهندسة أمل خليل مفتش التشغيل والصيانة توجه لموقع البئر ومعهم الونش ورجال القسم، وقاموا بإخراج الطلمبة والمحرك، وتم الإصلاح والتشغيل ذاتيا للبئر، على مدار يومين بنفس الكفاءة، بتصرف 40 متر مكعب ساعة.

وأشار القطاع إلى أنه يتم تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالى (110.328) مليون جنيه، وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 20.208 ) مليون جنيه بنسبة 18.32%، فى حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه (5.718) مليون جنيه بنسبة 5.2 %.