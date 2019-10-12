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صور .. إيقاف حالتى بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء شرق وغرب الإسكندرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:50 م
صور .. إيقاف حالتى بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء شرق وغرب الإسكندرية أيقاف حالات بناء مخالف بحى ثان المنتزة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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كثفت أحياء الأسكندرية، حملات التصدى للبناء المخالف، حيث شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، الحملات الفورية لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها بنطاق الحى، وذلك بناء على تعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان على إيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن حى العامرية ثان، قد شن حملة بوجود رئيس وحده الإزالة والتدخل السريع وإشغال طريق بمناطق مختلفة بنطاق الحى، حيث تم إيقاف أعمال شده خشبيه الدور الثانى علوى بمنطقه تقسيم القضاه بجوار كوبرى العامريه الصحراوى، وتم التحفظ على كميه من الأسمنت وخلاطه، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

وفى نفس السياق شن حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية، حملة مكبرة، بقيادة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى ، للقضاء على مخالفات البناء بنطاق الحى، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات بشتى أحياء المحافظة.

وأشار بيان صادر اليوم من حى ثان المنتزه ، أنة تم شن حملة فورية برئاسة الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى ، من خلال إدارة إشغال الطريق ووحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة ، وتم خلال الحملة إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع سلمان الفارسى والتحفظ على كمية من الأسمنت.

التحفظ على مواد البناء
التحفظ على مواد البناء

 

عقار مخالف
عقار مخالف

 

مخالفات البناء
مخالفات البناء

 

هدم البناء
هدم البناء

 


الاسكندرية

العامرية

حى المنتزة ثان

ايقاف اعمال البناء المخالف

كوبرى العامرية الصحراوى

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