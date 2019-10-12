سقوط 44 متهما بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بالجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، والمواد المخدرة، بأنحاء المحافظة.

أسفرت حملة، أشرف عليها اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 44 متهما، بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها.

كما تم القبض على 8 متهمين، بحوزتهم، أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.