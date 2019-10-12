سعر الريال السعودى اليوم السبت 2019 ـ 10 ـ 12

كتبت ـ آمال رسلان

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 2019 ـ 10 ـ 12، حيث ثبت سعر الريال عند 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.32 جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.31 جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.31 جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.26 جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.30 جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.31 جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.