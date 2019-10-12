رفع وإزالة 390 حالة إشغال متنوعة فى حملة مكبرة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، حملة اشغالات مكبرة برئاسة أحمد دسوقي، وفي حضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن للجنوب ، الرائد مسلم محفوظ نائب مأمور مركز شرطة الفشن ، وعبد اللطيف محمود نائب رئيس الوحدة المحلية، أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 390 حالة إشغال متنوعة من شارع البحر الأعظم والطريق الدائري وعدد من الشوارع الجانبية ،وشملت " تاندات صاج،كراسي بلاستيك، طاولات، شوايات، عروق خشبية، صناديق مياه غازية، أعمدة وسلاسل حديدية، لافتات عشوائية بدون ترخيص ، تعديات على الأرصفة ،باعة جائلين، فاترينات" ، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه، وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.