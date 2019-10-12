حماية النيل تواصل إزالة التعديات فى محافظة الدقهلية.. اعرف التفاصيل

تواصل الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط اليوم، أعمال إزالة مخالفات الردم بقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية خلف قناطر زفتى بمعدات المخالفين.

تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التى تنفذها فى مجال الإزالات على منافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية والتى تضمنت إزالة 208 حالات تعدٍ على مدار أسبوع كامل، كما تم إزالة 107 على مخالفة منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 101 إزالة على منافع الصرف.

وكشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع نفذ عددا من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر الجارى بنحو 107 إزالات، شملت 10 بمحافظة الغربية و 24 بمحافظة القليوبية و 9 بمحافظة المنوفية و 14 بمحافظة الدقهلية و 30 بمحافظة سوهاج و 20 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الإزالات بقطاع الرى 133388 إزالة.

جدير بالذكر، بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.