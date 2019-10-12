سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 03:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حماية النيل تواصل إزالة التعديات فى محافظة الدقهلية.. اعرف التفاصيل

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:26 م
حماية النيل تواصل إزالة التعديات فى محافظة الدقهلية.. اعرف التفاصيل تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط اليوم، أعمال إزالة مخالفات الردم بقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية خلف قناطر زفتى بمعدات المخالفين.

تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التى تنفذها فى مجال الإزالات على منافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية والتى تضمنت إزالة 208 حالات تعدٍ على مدار أسبوع كامل، كما تم إزالة 107 على مخالفة منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 101 إزالة على منافع الصرف.

وكشف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع نفذ عددا من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر الجارى بنحو 107 إزالات، شملت 10 بمحافظة الغربية و 24 بمحافظة القليوبية و 9 بمحافظة المنوفية و 14 بمحافظة الدقهلية و 30 بمحافظة سوهاج و 20 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الإزالات بقطاع الرى 133388 إزالة.

جدير بالذكر، بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

 


الرى

الترع

المصارف

التعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

صور.. أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

صور.. أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة