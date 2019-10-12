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حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة مخدرات فى المطرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:55 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة مخدرات فى المطرية محكمه_أرشيفية
كتب عبدالله محمود

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قررت نياية المطرية حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها وتوزيعها على عملائه فى منطقة المطرية .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بتمكنهم  اثناء تفقدهم الحالة الأمنية فى المنطقة من القبض على "ابراهيم.ع" 42 سنة عاطل، وبحوزته "300 جرام مخدر الحشيش، 200 جرام من مخدر الهيروين، 200 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض".

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واحيل للنيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 

 


مخدر الهيروين

حبس عاطل

اتجار المخدرات

قسم المطرية

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