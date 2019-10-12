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حبس عاطل شرع فى قتل جاره بسبب معاكسة زوجته

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:29 ص
حبس عاطل شرع فى قتل جاره بسبب معاكسة زوجته جثة - أرشيفية
كتب JJ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بالاعتداء على جاره بسلاح أبيض، انتقاما منه لمعاكسته زوجته، ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد إصابة سباك بجرح طعنى، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن "عاطل" جار المجنى عليه، وراء ارتكاب الواقعة، لاتهامه للمجنى عليه بمعاكسة زوجته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


سلاح ابيض

ضرب

مشاجرة

بولاق الدكرور

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