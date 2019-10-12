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تموين المنوفية: حررنا 1245 مخالفة فى حملات مكبرة منذ بداية أكتوبر

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:00 ص
تموين المنوفية: حررنا 1245 مخالفة فى حملات مكبرة منذ بداية أكتوبر حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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أكد  المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 1245 مخالفة تموينية منذ بداية شهر أكتوبر من العام  الحالى 2019 وحتى الآن، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات ومحطات وقود للقيام ببيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق، من أجل ضبط السلع مجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وتحرير محاضر المخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم.


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