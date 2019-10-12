تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

استعرض التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب والمعروض حاليًا أمام لجنة خاصة مُشكلها برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، الجهود المبذولة لضبط السوق واستقرار الأسعار من خلال التعامل الفوى والحاسم، وذلك من خلال مقارنة للأسعار فى سبتمبر 2019، وسبتمبر 2018.

وأشار التقرير الحكومى، إلى أن السلع الأساسية الممثلة فى (السكر والمكرونة، والشاي) شهدت انخفاضا بنسبة 5%، كما انخفضت الخضراوات (البطاطس والطماطم والبصل) بنسبة 28%.

ولفت التقرير الحكومى، إلى انخفاض اسعار الفاكهة ( التفاح، الرمان، العنب، الجوافة، الموز) بنسبة 25%، وذلك مقارنة للأسعار فى سبتمبر 2019، وسبتمبر 2018.

ونوه التقرير الحكومى المقدم إلى مجلس النواب، عن أنخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 15% عن الفترة سالفة الذكر.

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة "الشريف" تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.