تعرف على شروط الالتحاق بالدراسات العليا بمعهد دراسات البيئة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن موافقة الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة، على مد فترة التقديم للدراسات بمعهد الدراسات البيئية العليا بمراحل "الدبلومة -الماجستير-الدكتوراه" حتى يوم 14-11-2019.

وأوضح الجامعة أن الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم هى:

- أصل المؤهل الدراسى و2 صورة طبق الأصل.

- أصل شهادة الميلاد و2 صورة طبق الأصل.

- 2 صورة بطاقة شخصية والمستند الأصلى للاطلاع.

- عدد 6 صور شخصية حديثة.

- أصل شهادة التجنيد و2 صورة طبق الأصل.

- أصل شهادة التقديرات للأربع سنوات لمرحلة البكالوريوس والليسانس و2 صورة طبق الأصل.

- موافقة جهة العمل للعاملين ولغير العاملين إفادة من جهة رسمية تفيد بعدم العمل.

- ملف الالتحاق يطلب من إدارة الدراسات العليا بالمعهد.

- الالتزام بدفع المصاريف الدراسية المقررة.