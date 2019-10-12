تعرف على شروط الالتحاق بالدراسات العليا بمعهد دراسات البيئة بالعريش

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن موافقة الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة، على مد فترة التقديم للدراسات بمعهد الدراسات البيئية العليا بمراحل "الدبلومة -الماجستير-الدكتوراه" حتى يوم 14-11-2019.
وأوضح الجامعة أن الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم هى:
- أصل المؤهل الدراسى و2 صورة طبق الأصل.
- أصل شهادة الميلاد و2 صورة طبق الأصل.
- 2 صورة بطاقة شخصية والمستند الأصلى للاطلاع.
- عدد 6 صور شخصية حديثة.
- أصل شهادة التجنيد و2 صورة طبق الأصل.
- أصل شهادة التقديرات للأربع سنوات لمرحلة البكالوريوس والليسانس و2 صورة طبق الأصل.
- موافقة جهة العمل للعاملين ولغير العاملين إفادة من جهة رسمية تفيد بعدم العمل.
- ملف الالتحاق يطلب من إدارة الدراسات العليا بالمعهد.
- الالتزام بدفع المصاريف الدراسية المقررة.
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