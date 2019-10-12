سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على شروط الالتحاق بالدراسات العليا بمعهد دراسات البيئة بالعريش

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:00 ص
تعرف على شروط الالتحاق بالدراسات العليا بمعهد دراسات البيئة بالعريش الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن موافقة الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة، على مد فترة التقديم للدراسات بمعهد الدراسات البيئية العليا  بمراحل "الدبلومة -الماجستير-الدكتوراه" حتى يوم 14-11-2019.

وأوضح الجامعة أن الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم هى:

- أصل المؤهل الدراسى و2 صورة طبق الأصل.

- أصل شهادة الميلاد و2 صورة طبق الأصل.

- 2 صورة بطاقة شخصية والمستند الأصلى للاطلاع.

- عدد 6 صور شخصية حديثة.

- أصل شهادة التجنيد و2 صورة طبق الأصل.

- أصل شهادة التقديرات للأربع سنوات لمرحلة البكالوريوس والليسانس و2 صورة طبق الأصل.

- موافقة جهة العمل للعاملين ولغير العاملين إفادة من جهة رسمية تفيد بعدم العمل.

- ملف الالتحاق يطلب من إدارة الدراسات العليا بالمعهد.

- الالتزام بدفع المصاريف الدراسية المقررة.


شمال سيناء

جامعة العريش

معهد الدراسات البيئية بالعريش

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة