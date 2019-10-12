"تضامن دمياط" تقدم المساعدة لشاب بلا مأوى وتنقله لدار رعاية بالشرقية

دمياط معتز الشربينى

تلقى فريق التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى بدمياط بإشراف حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بدمياط بلاغ بوجود شاب مشرد يعانى من اضطرابات صعبة بالمستشفى العام.

توجه وكيل الوزارة على رأس الفريق لبحث طريقة تقديم المساعدة والإغاثة اللازمة، حيث اتضح عدم وجود مأوى للشاب المشرد ولم يتم الإستدلال على ذويه، وبعد تلقى العلاج المناسب داخل المستشفى، وعلى الفور قام فريق التدخل بالتنسيق مع فريق للإيواء بمحافظة الشرقية، وتم توفير إقامة له داخل الدار، وتم نقل الحالة فى سيارة مخصصة إلى الدار يرافقه مجدى شاهين من فريق عمل المديرية بدمياط.

وأهابت مديرية التضامن الإجتماعى بدمياط بالمواطنين والمهتمين بالشأن العام الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية للمديرية او فاكس المديرية على رقم : 2224308