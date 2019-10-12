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"تضامن إسنا" تتسلم 2000 فيزا تكافل وكرامة لتسليمها للمستحقين

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:07 م
"تضامن إسنا" تتسلم 2000 فيزا تكافل وكرامة لتسليمها للمستحقين محمود فاروق وكيل تضامن الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمود الضوي مدير إدارة تضامن إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه وصلت للإدارة 2000 فيزا تكافل وكرامة من تحديث الحالات الضمانية وفيز جديدة، وجاري إرسال الكشوف للوحدات لتنقية الحالات من خلال لجان المساءلة المجتمعية بالوحدات المحلية.

وأضاف مدير إدارة تضامن إسنا جنوبي الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع الفيز الجديدة خلال الأسبوع القادم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تنقية الحالات، وسوف توالى الوزارة إرسال باقي الحالات على فترات، لتقديم أفضل خدمات للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً من مستحقي معاش تكافل وكرامة.

وأكد محمود الضوى مدير إدارة تضامن إسنا، أن هناك حالات كان قد صدر لها فيزا تكافل للأسرة، وذلك بناء علي الاستحقاق فى مشروطية التعليم والصحة التى انطلقت منذ فترة، وذلك على الرغم من عرض رب الأسرة على القومسيون الطبي وعدم حصوله على النسبة المقررة من القمسيون – أي ساقط قومسيون طبي - وبهذا سوف تحل معظم مشكلات حالات تكافل وكرامة الموقوفة خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أن إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بالمديرية تسلمت عدد 6757 بطاقة تكافل وكرامة جديدة لحالات ضمانية تم تحديثها، ومنها حالات العجز التي تم تعديل المبالغ المستحقة لها من 323 جنيها إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى تسلم عدد 1500 حالة إعادة إصدار تكافل وكرامة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أن قسم الضمان بالمديرية يقوم حاليا بفرز حالات كل إدارة بالأعداد التي تخصها لتسليمها للإدارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التسليم سيتم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية رئيس قسم الضمان ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس الوحدة الإجتماعية المختصة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة، لافتا إلى أنه لأول مرة تكون البطاقة مطبوع عليها اسم الوصي وذلك للتخفيف على المواطنين الأوصياء خلال إجراءات الصرف.

 

 


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