تدريب محليات الوادى الجديد على لغة الإشارة.. ودورات تدريبية مجانية لرواد الأعمال

وقال "الزملوط" في بيان له اليوم السبت، أنه سيتم وضع ملصقات بالمفردات الشارية بجميع الإدارات وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين من ذوى الاحتياجات السمعية تيسيرا عليهم في إنهاء إجراءاتهم بالوحدات المحلية.

وأضاف "الزملوط"، أنه جرى التوجيه بإعداد حصر كامل ودقيق لأعداد المواطنين والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة يشمل جميع البيانات عن الحالة الخاصة كنوع الإعاقة والسن والمكان والاحتياجات المطلوبة له وذلك لإمكانية الوصول إليه وتقديم المساعدات اللازمة إلية أو إلى أحد أفراد أسرته لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعى وذلك بمعرفة لجنة تشمل كافة الجهات المعنية.

ومن جانب آخر ، افتتح اللواء محمد الزملوط ، اليوم السبت مركز الإرشاد الزراعي بمدينة بلاط ، وذلك خلال جولته اليوم بالمركز لتفقد وإفتتاح عدد المشروعات ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.