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تدريب محليات الوادى الجديد على لغة الإشارة.. ودورات تدريبية مجانية لرواد الأعمال

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:29 م
تدريب محليات الوادى الجديد على لغة الإشارة.. ودورات تدريبية مجانية لرواد الأعمال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن إطلاق مبادرة لتدريب العاملين بالوحدات المحلية بالمدن على مستوى المحافظة على لغة الإشارة، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي بلغة الإشارة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لدمجهم في المجتمع.

 
وقال "الزملوط" في بيان له اليوم السبت، أنه سيتم وضع ملصقات بالمفردات الشارية بجميع الإدارات وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين من ذوى الاحتياجات السمعية تيسيرا عليهم في إنهاء إجراءاتهم بالوحدات المحلية.
 
وأضاف "الزملوط"، أنه جرى التوجيه بإعداد حصر كامل ودقيق لأعداد المواطنين والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة يشمل جميع البيانات عن الحالة الخاصة كنوع الإعاقة والسن والمكان والاحتياجات المطلوبة له وذلك لإمكانية الوصول إليه وتقديم المساعدات اللازمة إلية أو إلى أحد أفراد أسرته لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعى وذلك بمعرفة لجنة تشمل كافة الجهات المعنية.
 
ومن جانب آخر ، افتتح اللواء محمد الزملوط ، اليوم السبت مركز الإرشاد الزراعي بمدينة بلاط ، وذلك خلال جولته اليوم بالمركز لتفقد وإفتتاح عدد المشروعات ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 
ووجه الزملوط بتكثيف دور المركز- الذي بلغت تكلفة إنشاءه 3.5 مليون جنيه  في تدريب المهندسين والمشرفين الزراعيين والمزارعين علي أساليب الزراعة والري الحديث وإدخال وزراعة أصناف من المحاصيل عالية الجودة والانتاجية، وإتباع أحدث طرق المكافحة الحيوية للآفات بعيدا عن إستخدام المبيدات الكيماوية للحفاظ على البيئة الزراعية العضوية التي تتميز بها المحافظة.
 
ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة إنهاء إجراءات تقسيمات البناء لمنح التراخيص بالبناء خلال أسبوع من تاريخه .
 
جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين أثناء افتتاحه مسجد بئر تنيدة بمركز بلاط بحضور المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية وعدد من القيادات التنفيذية ووجه أيضا الزملوط بتخصيص أرض مجاورة لتقسيمات البناء وذلك لإنشاء ملعب ثلاثي يخدم أبناء القرية .
 
كما كلف الزملوط بحصر جميع الراغبين في تحويل تشغيل الأبار من الطاقة الكهربائية إلي الطاقة الشمسية وعرض الشروط والتنفيذ بالتوافق بين المستفيدين والشركة المنفذة تحت الإشراف الفني لقطاع الري .
 
كما أعلنت محافظة الوادي الجديد، أن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة بضدد تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية الخاصة بمجال ريادة الأعمال وذلك لشباب مركز الخارجة ، وتحمل عنوان" فكرة مشروعك" وأخرى" أبدأ مشروعك"، وذلك لتقديم المشورة والاستشارات اللازمة لأصحاب الاعمال لإدارة مشروعاتهم .  
وأضافت المحافظة في بيان لها ، أن الجهاز سينظم ندوة يوم الأثنين القادم ، بقاعة مركز النيل للإعلام الساعة التاسعة صباحاً ، التي سيحاضر بها عدد من المتخصصين في ريادة الاعمال بجهاز تنمية المشروعات ، ويتم بها أيضا إجراء مقابلات شخصية خاصة للمتقدمين للدورات التدريبية .
 
وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن هذه الدورات تنفيذا لخطة المحافظة بتأهيل وتدريب شباب المحافظة على إقامة وإدارة المشروعات من خلال برنامج معتمده بمختلف المجالات . 
 
 
 

 


الوادى الجديد

لغة الاشارة

الصم والبكم بالوادى الجديد

ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد

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