تجديد حبس 3 مسجلين لانتحال صفة ضباط آداب وسرقة 132 ألف دولار من فيلا بالتجمع

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 مسجلين خطر، بتهمة انتحال صفة ضباط بمباحث الآداب، واقتحام فيلا وسرقة 132 ألف دولار و80 ألف جنيه بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده ورود بلاغا من "أشرف. ع"، سائق، ويعمل بفيلا كائنة دائرة القسم ملك "خالد.ع. ا " يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و متواجد خارج البلاد، باكتشافه كسر شباك الألوميتال بغرفة النوم الخاصة بالفيلا، محل عمله وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغ، وبإعادة مناقشته وبمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه، اعترف باختلاقه الواقعة، وأضاف بتعرفه على إحدى الفتيات عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واتفقا على التقابل بالفيلا محل البلاغ، وحال انتظارها فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص أدعوا أنهم من رجال مباحث الآداب، وقاموا بتفتيش الفيلا واستولوا على المبلغ المالى، ولاذوا بالفرار.

وتم وضع خطة بحث وحال تنفيذها وردت معلومات تفيد بأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "س.ع"، عاطل مسجل خطر، والمطلوب التنفيذ عليه فى 6 حكم حبس جزئى، "سرقة تيار كهربائى، إتلاف، تبديد "، بإجمالى حبس سنتان و8 شهور، وغ.م"، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "سرقة مسكن " بمنطقة الدقى جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى " سرقة "، بإجمالى حبس سنتان و6 شهور، و"ر.س.م"، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 حكم حبس جزئى "، سرقة تيار كهربائى آداب عامة، ضرب " بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور ".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة"، وأضافوا بأنه نظرًا لسابقة تعرف أحداهما على المُبلغ من خلال أحد المواقع، وايهامه بأنه فتاة اختمرت فى ذهنهم فكرة سرقة محتويات الفيلا محل عمله، وفى سبيل ذلك اتفق معه على التقابل بالفيلا المُشار إليها، وعقب ذلك توجه باقى المتهمين مستقلين السيارة رقم "ج ط ع 274"، "ملك المتهم الأول "، منتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الآداب ثم قاموا بتفتيش الفيلا وسرقة مبالغ مالية عبارة عن 132 ألف دولار، 80 ألف جنيه، من داخل خزينة غرفة النوم ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 22,850 ألف دولار أمريكى، 62 ألف جنيه مصرى من متحصلات واقعة السرقة.

وأقر المتهم الأول بشرائه محل كائن بإحدى المولات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمبلغ 320 ألف جنيه، وأضاف المتهم الثانى بشرائه شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمبلغ 420 ألف جنيه " من متحصلات ذات الواقعة "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة.