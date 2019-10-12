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تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:04 م
تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس ياسر البصيلى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


انضمام لجماعة إرهابية

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النيابة العامة

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