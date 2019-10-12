سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 02:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بانتحال صفة موظف حكومى بالسلام 15 يوماً

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:06 م
تجديد حبس متهم بانتحال صفة موظف حكومى بالسلام 15 يوماً حبس - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس شخص انتحل صفة موظف حكومي، وبحوزته أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية مزورة في السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أثناء ملاحظة قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت في سيارة، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص أدعى كونه يعمل بإحدى الجهات الحكومية.
 
وبإجراء التحريات والفحص اللازم تبين أنه مسجل ومطلوب التنفيذ في عدة أحكام، وضبط بحوزته على أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية وكارنيهات مزورة، بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس وباقى المضبوطات بقصد انتحال الصفة، وأقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

 


انتحال صفة

نيابة السلام

حيازة اسلحة

قسم السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس 3 مسجلين لانتحال صفة ضباط آداب وسرقة 132 ألف دولار من فيلا بالتجمع

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:19 م

حبس 3 مسجلين خطر بتهمة انتحال صفة شرطة لسرقة 132 ألف دولار من فيلا بالتجمع

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:12 ص

ضبط شخص انتحل صفة مسئول بالإسكان واستولى على أموال المواطنين بزعم تخصيص شقق

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:24 ص

حبس متهم بانتحال صفة موظف حكومى بالسلام 4 أيام

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:09 م

سقوط 3 مسجلين انتحلوا صفة ضباط آداب لسرقة 132 ألف دولار من فيلا بالتجمع

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى على الأقل نتيجة إطلاق نار فى نيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى على الأقل نتيجة إطلاق نار فى نيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة