تجديد حبس متهم بانتحال صفة موظف حكومى بالسلام 15 يوماً

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا مفاده أنه أثناء ملاحظة قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت في سيارة، وباستيقاف قائدها لفحص التراخيص أدعى كونه يعمل بإحدى الجهات الحكومية.

وبإجراء التحريات والفحص اللازم تبين أنه مسجل ومطلوب التنفيذ في عدة أحكام، وضبط بحوزته على أسلحة بيضاء، وبطاقة شخصية وكارنيهات مزورة، بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس وباقى المضبوطات بقصد انتحال الصفة، وأقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.