تجديد حبس رئيس مياه الشرب فى المرج بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية 45 يوما

كتب كريم صبحى

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس رئيس تحصيل شركة مياه الشرب فى المرج المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد وتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيق .

البداية كانت مع ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بانتماء المتهم "أحمد ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج لجماعة الإخوان الإرهابية، كأحد كوادر الجماعة، وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان فى الداخل، لعمليات تخربيبة بالبلاد.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وكان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.