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بومبيو : رواية "1984" لجورج أورويل تتجسد فى شينجيانج بالصين

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:12 ص
بومبيو : رواية "1984" لجورج أورويل تتجسد فى شينجيانج بالصين بومبيو
رويترز

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 شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امس الجمعة معاملة الصين لأكثر من مليون مسلم من الويغور برواية "1984" لجورج أورويل، قائلا إن الحزب الشيوعي يحتجزهم في معسكرات اعتقال ويسيء معاملتهم.
 
وأضاف بومبيو، متحدثا في مناسبة للجمعية الأمريكية للمستشارين المسيحيين في ناشفيل بولاية تينيسي، أنه يتمنى لو تعترف الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن.بي.أيه) بالوضع في شينجيانغ.
 
وتعاني الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين من ردود فعل قوية على تغريدة كتبها داريل موري مدير عام فريق روكتس في مطلع الأسبوع وأبدى فيها دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج. وحذف موري التغريدة لكن وسائل الإعلام الصينية تصفها بأنها أحدث مثال على تدخل الغرب في شؤون الصين.
 
وقال بومبيو "يحتجز الحزب الشيوعي الصيني أكثر من مليون مسلم من الويغور في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ ويسيء معاملتهم... المنطقة الواقعة غرب الصين" مضيفا "صفحات رواية 1984 لجورج أورويل تتجسد هناك. أتمنى أن يعترف الدوري الأمريكي للمحترفين بذلك".
 
وتقدر قيمة السوق الصيني بأكثر من أربعة مليارات دولار بالنسبة للدوري الأمريكي للمحترفين.
 
وتتعرض الصين للشجب والتنديد على نطاق واسع بسبب إقامة مجمعات في شينجيانغ النائية وتصفها بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة. وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم من الويغور وغيرهم من المسلمين معتقلون.

بومبيو

الويغور

جورج أورويل

الحزب الشيوعي

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