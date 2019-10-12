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بلدية دبى تحتفل باليوم العالمى للطيور المهاجرة غداً

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:01 ص
بلدية دبى تحتفل باليوم العالمى للطيور المهاجرة غداً الطيور المهاجرة
وكالات

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في إطار احتفال بلدية دبي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يقام في 12 أكتوبر من كل عام، ينطلق غداً الأحد، بالمبنى الرئيسي للبلدية، مهرجان احتفالي خاص لهذا الحدث بمشاركة وحضور طلبة المدارس والجمهور والمهتمين بعالم الطيور المهاجرة ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
ويتضمن المهرجان العديد من الورش التعليمية التثقيفية المتعلقة بالحدث، لمدة خمسة أيام بهدف تثقيف وتوعية الجمهور، بأهمية حماية الطيور، ومدى ارتباطها بحماية البيئة والمحميات، وذلك في إطار دور البلدية وسعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية في الإمارة وريادتها في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.
 
وقالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي إن التوعية باليوم العالمي للطيور المهاجرة أداةً فعّالة للتوعية بالتهديدات التي تواجهها الطيور المهاجرة وأهميتها».

دبي

اليوم العالمي للطيور

الطيور المهاجرة

الورش التعليمية

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