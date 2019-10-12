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"انتقمت لشرفى".. تفاصيل شروع عاطل فى قتل جاره بسبب معاكسة زوجته

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:52 ص
"انتقمت لشرفى".. تفاصيل شروع عاطل فى قتل جاره بسبب معاكسة زوجته سلاح أبيض - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعلمت النيابة العامة في جنوب الجيزة عن الحالة الصحية لسباك، اعتدى عليه جاره بسلاح أبيض، انتقاما منه لمعاكسته زوجته، ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته، تمهيدًا للاستماع لأقوال.
 
وقال المتهم فى التحقيقات، أن المجنى عليه تحرش بزوجته ولامس مناطق حساسة من جسدها، وهو ما جعله يستشيط غضبًا ويقرر الانتقام منه لشرفه، فاستل سلاح أبيض (مطواة)، وتوجه إلى السباك وتشاجر معه وخلال المشاجرة سدد له طعنة نافذة وتركه غارقًا فى دمائه.
 
وتابعت التحقيقات، أن المجنى عليه أصيب بجرح طعنى فى جانبه الأيسر، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة له.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد إصابة سباك بجرح طعنى، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبالتحرى تبين لرجال المباحث، أن "عاطل" جار المجنى عليه، وراء ارتكاب الواقعة، لاتهامه للمجنى عليه بمعاكسة زوجته، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


سلاح ابيض

ضرب

مشاجرة

بولاق الدكرور

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