اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

نددت الحكومة اليمنية أمس الجمعة، بتصريح الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، الذى سعى فيه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك تركيا لسيادة واستقلال الجمهورية السورية وعمليات التحالف العربى لدعم الشرعية؛ وفق وكالة الأنباء اليمنية.



ووصفت الحكومة تصريح الرئيس التركى بـ"الاستفزازى".



وأكدت الحكومة فى بيان لها، أمس، أن عمليات تحالف دعم الشرعية فى اليمن جاءت استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه فى المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك، والذى عززه قرار مجلس الأمن 2216.



وقالت الحكومة: "الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، لتذكر فى الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية الذى أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية ولعمليات تحالف دعم الشرعية فى اليمن".



وأضافت: "تثمن الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً عاليًا الدور القيادى للمملكة العربية السعودية فى دعم الشعب اليمنى وحكومته سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا ضد التدخل الإيرانى السافر فى اليمن، ودعمه المستمر للميليشيا الحوثية للاستمرار فى انقلابها واعتدائها على الشعب اليمنى وتقويض وهدم مؤسسات الدولة.



وأكدت الحكومة اليمنية فى الوقت نفسه وقوفها إلى جانب الشعب العربى السورى وتطلعاته المشروعة فى نيل الأمن والاستقرار وممارسة حقه فى الحكم والسيادة على كامل أراضيه.