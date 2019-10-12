النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بحوزته 600 قرص مخدر فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة باستعجال تقرير المعمل الكنيائى، حول واقعة ضبط عاطل بحوزتة 600 قرص مخدر فى حدائق القبة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط صالح.م، 35 سنة، عاطل " مسجل خطر "، أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته 600 قرص مخدر " ترامادول "، هاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.