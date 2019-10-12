المرصد السورى: انفجار سيارة ملغومة بمحيط سجن لعناصر تنظيم داعش الإرهابى

(رويترز)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن سيارة ملغومة انفجرت الليلة الماضية عند سجن يُحتجز فيه عناصر من تنظيم داعش، بمدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، مما اضطر قوات الأمن بقيادة الأكراد فى المنطقة إلى إرسال تعزيزات للحيلولة دون فرارهم.

وأكد مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد النبأ عبر مجموعة تديرها هذه القوات على تطبيق واتساب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قالت أمس الجمعة، إن خمسة من مقاتلى التنظيم فروا من سجن فى القامشلى بعد قصف تركى فى مكان قريب.

وقال مسؤول كردى سورى، إن نسوة ينتمين لتنظيم داعش، هاجمن مكاتب الأمن بالعصى والحجارة خلال اضطرابات واسعة أمس الجمعة فى مخيم يحتجزن فيه بالمنطقة ذاتها.

وذكر مسؤول كردى الأسبوع الماضى أن سجناء التنظيم المتشدد يمكن أن يفلتوا من الأسر فى توقت تواجه فيه قوات الأمن بقيادة الأكراد هجوما تركيا جديدا فى شمال سوريا وتضعف قدرتها على حراسة المحتجزين.