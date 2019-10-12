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القوى العاملة تعيد 45 ألف جنيه معاش مواطنة مصرية باليونان

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:53 م
القوى العاملة تعيد 45 ألف جنيه معاش مواطنة مصرية باليونان وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا-اليونان، استطاع عودة معاش مواطنة مصرية تأخر تحويلة للقاهرة لمدة 7 أشهر، بإجمالى 2543 يورو، أى ما يوازى 45 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وكان الوزير قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالى، ببحث أسباب تأخر صرف معاش المواطنة المصرية "أ.ر"، الذى توقف منذ مارس الماضى، وقام على الفور المستشار العمالى باليونان أشرف فؤاد، بعقد عدة اجتماعات مع إدارة المعاشات اليونانية لمدة ثلاث أشهر متتالية لحثهم على تحويل المعاش الخاص بالمواطنة ، والذى كان متوقفاً منذ 7 أشهر ، وأرجع ذلك  بسبب التغيير الذى جرى فى الحكومة اليونانية، مما أدى لتغيير بعض من الموظفين بالجهات الحكومية، وتطلب ذلك بعض الوقت لمعرفة ظروف حالات المعاشات ومراجعة الأوراق الخاصة بهم والاستفسار عن كل شخص، ليس للمصريين فقط إنما كل الجنسيات التى يتم تحويل معاشاتهم لبلدانهم، بل لكل أصحاب المعاشات فى اليونان.

وأكدت الوزارة، أن المستشار العمالى قام بمتابعة إرسال معاش المواطنة "أمال.ر" بإجمالى مبلغ  2543 يورو، أى ما يوازى 45 ألف جنيه مصرى تقريبا، وتم استلام رسالة من المواطنة المذكورة تفيد تحويل المبلغ. 


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