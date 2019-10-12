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القبض على قاتل شاب لركنه دراجة بخارية بمدخل عقار فى الطالبية

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:48 م
القبض على قاتل شاب لركنه دراجة بخارية بمدخل عقار فى الطالبية المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شاب بالطالبية، بسبب ركن الضحية لدراجته البخارية، بمدخل عقار يقيمان به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد مقتل شاب يدعى "خالد النبيل ربيع"، نتيجة الاعتداء عليه بشومة على رأسه، وإصابته بكر بالجمجمة، ونزيف، أدى إلى مقتله.

 

بإجراء التحريات، تبين للعقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن جار المجنى عليه "محمد.ا"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى على الضحية بشومة، بسبب ركن المجنى عليه دراجته البخارية، بمدخل العقار، الذى يقيمان به.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، عقب هروبه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


جريمة قتل

قتل شاب

الطالبية

امن الجيزة

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