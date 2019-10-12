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العربية: مقاتلون موالون لتركيا "يعدمون" 9 مدنيين شمال شرق سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:58 م
العربية: مقاتلون موالون لتركيا "يعدمون" 9 مدنيين شمال شرق سوريا سوريا
كتب أحمد عبد الرحمن - أحمد عرفة

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن المرصد أعلن أن مقاتلين موالون لتركيا "يعدمون" 9 مدنيين شمال شرق سوريا.

ومن جانبه، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا أقدمت على تنفيذ عملية إعدام ميدانى بحق 6 مواطنين جدد وذلك بإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة عقب سيطرتهم على اتستراد الواصل إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض لوقت قصير قبل أن ينسحبوا منه.

وقال المرصد السورى، إنه وثق استشهاد 3 مدنيين جراء قصف برى تركى استهدف محيط منطقة تل أبيض، كما استشهد مدنى كان يرعى مواشى جراء سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على أطراف قرية قصر ديب بريف المالكية.

وأضاف المرصد السورى، أنه مع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع تعداد الشهداء المدنيين الذين سقطوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية عصر الأربعاء التاسع من شهر أكتوبر، إلى 38 وهم 9 بينهم مسؤولة حزبية جراء استهدافهم بالرصاص وإعدام ميدانى من قبل فصائل موالية لتركيا على الاتستراد جنوب مدينة تل أبيض، و6 بينهم طفل ومواطنة ورجلان مسنان جراء قصف صاروخى استهدف أحياء البشيرية وقدروبك والزيتونية بمدينة القامشلى، و4 فى القصف على محيط تل أبيض، و4 جراء ضربات جوية تركية على قرية الباجية بمنطقة تل أبيض، و4 جراء غارات جوية تركية استهدفت محيط مدينة رأس العين، و3 جراء عمليات قنص على قرى تابعة لتل أبيض، و3 بينهم اثنان من موظفى الإدارة الذاتية بالقصف الذى استهدف قرية مطكلط بريف منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالى، وطفلة فى قصف استهدف ريف القحطانية، ورجل استشهد فى الاستهداف الذى طال محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، ورجل جراء استهدافه بقناص القوات التركية فى مدينة الدرباسية، ومواطنة برصاص قناص تركى فى مدينة القامشلى، ورجل جراء قصف صاروخى تركى على أطراف قرية قصر ديب بريف المالكية وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم فى حالات خطرة.


تركيا

سوريا

المرصد

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