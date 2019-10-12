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العثور على جثة فتاة مقتولة بـ4 طعنات بالبطن بمركز أسيوط

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:30 م
العثور على جثة فتاة مقتولة بـ4 طعنات بالبطن بمركز أسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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عثر أهالى مساكن درنكة التابعة لمركز أسيوط، على جثة فتاة فى العقد الثالث من عمرها مقتولة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

 

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سيف رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى مساكن قرية درنكة التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة فتاة مقتولة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين أن الجثة لفتاة تدعى " آيه. ع. م " 20 سنة مقتولة بأربعة طعنات فى البطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لضبط مرتكب الواقعة.


حوادث اسيوط

مقتل فتاة

مساكن درنكة

مركز اسيوط

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