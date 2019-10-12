الصين تعلن تحقيق تقدم ملموس فى جولة المحادثات التجارية بواشنطن

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم السبت، تحقيق تقدم ملموس فى مجالات متعددة، وذلك خلال جولة المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التى عقدت بواشنطن اليومين الماضيين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، فى بيان اليوم، أنه تحت توجيه التوافق المهم الذى تم التوصل إليه بين رئيسى البلدين، أجرى فريقا التفاوض مناقشات صريحة وفعالة وبناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وأن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا فى مجالات تشمل الزراعة وحماية حقوق الملكية الفكرية وسعر الصرف والخدمات المالية وتوسيع التعاون التجارى ونقل التكنولوجيا وتسوية المنازعات.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضا الترتيبات الخاصة بالمشاورات المستقبلية، واتفقا على بذل جهود مشتركة للتوصل فى النهاية إلى اتفاق.

وترأس الوفد الصينى نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه"، فيما ترأس الفريق الأمريكى الممثل التجارى الأمريكى "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكى "ستيفن منوتشين".