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"الصحفيين العرب": العدوان التركى على سوريا يتنافى مع قواعد القانون الدولى

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:29 م
"الصحفيين العرب": العدوان التركى على سوريا يتنافى مع قواعد القانون الدولى اتحاد الصحفيين العرب
كتب محمد السيد

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أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، العدوان الوحشى التركى على الأراضى السورية، مضيفًا أن هذا الأمر نتج عنه فرار عشرات الآلاف من السكان السوريين كما نتج عنه كثير من الضحايا خاصة الأطفال والنساء.

 

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب، أن هذا الهجوم التركى على سوريا يعد اعتداء صارخا على السيادة السورية ويتنافى تماما مع قواعد القانون الدولى.

 

وتابع: "وقد أدانت الجامعة العربية هذا العدوان التركى وقررت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا العدوان الوحشى على أراضى دولة شقيقة، كما عقد مجلس الأمن اجتماعا لبحث هذا الهجوم الغادر الذى أدى إلى نزوح آلاف المدنيين السوريين، وأصدرت الخارجية السورية بيانا تدين فيه هذا العدوان التركى الغاشم على سوريا حيث أن هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولى وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولى التى تؤكد جميعها على احترام وحدة وسيادة سوريا ".

 

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب على تضامنه الكامل مع الشعب السورى الشقيق ويعتبر العدوان الغادر التركى على الأراضى السورية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وتهديدا خطيرا لوحدة التراب السورى ويدعو كافة المنظمات الإعلامية الدولية وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الغاشم.

 


اتحاد الصحفيين العرب

العدوان التركى

سوريا

الصحفيين العرب

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