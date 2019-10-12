الصبح ولا بليل.. اعرف أفضل وقت لممارسة الرياضة

كتبت فاطمة خليل

يشعر كثير من الناس بالحيرة حول أفضل أوقات ممارسة الرياضة هل هو ليلا قبل النوم أم فى الصباح الباكر، وهل يمكن التمرين فى وقت معين أن يزيد فرص استفادتك من ممارسة الرياضة..هذا ما سوف نتعرف عليه فى السطور التالية وفقا لموقع تايمز أوف أنديا.

وكشفت العديد من الدراسات العلمية أن التمرين فى الليل بل النوم فقط يحقق أفضل النتائج، حيث يحقق الذين يمارسون الرياضة فى الليل أعلى مستوى من اللياقة البدنية مقارنة بأولئك الذين يمارسون التمرينات الأولى في الصباح، حيث أن عملية الأيض تتكيف بشكل أفضل مع الروتين في المساء أو الليل ، وخاصة خلال فصل الشتاء.

وتكون مرونة العضلات أكبر في الليل وهو ما يمكنك من التمرن بشكل أفضل، بينما في الصباح الباكر ، يكون الجسم أكثر جفافاً لأنك نمت واستيقظت، لذا فإن ممارسة الرياضة في المساء أفضل.



الرياضة

فوائد ممارسة الرياضة فى المساء



-نوم أفضل في الليل.

- التمارين البسيطة مثل التمدد والتأمل واليوجا تساعد على الاسترخاء.

- التخلص من التوتر والقلق والإجهاد على مدار اليوم، لأن الرياضة تساعد الجسم على إطلاق هرمونات الاسترخاء.

- عضلات الجسم فى المساء تكون أكثر استعدادا وبالتالى تكون الاستفادة افضل من التمارين.