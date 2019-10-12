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الشرطة تضبط عصابة تسرق خطوط البترول فى بنى سويف

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:53 م
الشرطة تضبط عصابة تسرق خطوط البترول فى بنى سويف حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ بني سويف أيمن لطفي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى ببنى سويف تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المواد البترولية من أحد الخطوط التابعة لشركة أنابيب البترول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

 

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف قيام بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعة لشركة أنابيب البترول ( إحدى شركات الهيئة المصرية للبترول التابعة لوزارة البترول) من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بناحية حوض البركة بناحية قرية أبويط دائرة مركز الواسطى.

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المنطقة المُشار إليها بحملة أمنية أسفرت عن ضبط (مزارع مالك قطعة الأرض المشار إليها – مقيم بذات القرية، أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه فى 8 قضايا "شيك، ضرب، تبديد، سرقة مواد بترولية " - مقيم بالقاهرة وله محل إقامة أخر بالجيزة) وبحوزتهما (سيارة نقل) وبمناقشتهما قررا قيامهما بسرقة المواد البترولية من خط البترول المُشار إليه بالاشتراك مع ( مالك مكتب استيراد وتصدير "مسجل شقى خطر مخدرات"، شقيقه عامل له معلومات جنائية مسجلة، سائق السيارة المضبوطة ) وتصرفهم فى المسروقات بالبيع ( لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة ).

 

بالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها خاصة بإحدى شركات الصناعات الغذائية (مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وأن اللوحات المُثبتة عليها خاصة بسيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بمركز شرطة كرداسة والمعثور عليها بدون لوحاتها المعدنية ) وبتطوير مناقشتهم أضافوا بارتكابهم واقعتين مماثلتين.

 


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