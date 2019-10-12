الرى: تنفيذ المرحلة الثالثة لحماية البحر الأحمر من السيول بتكلفة 240 مليون جنيه

أكد قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أن المهندس أشرف حداد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالغردقة شارك فى اجتماع محافظة البحر الأحمر لمناقشة خطة المحافظة لمجابهة موسم السيول القادم، حيث تم عرض أماكن تمركز المعدات بالمدن وكذلك جاهزية البحيرات والسدود التى قامت الإدارة بتنفيذها لاستقبال السيول والاستعدادات للمجابهة طبقا للتنبؤات الجوية وحركة الأمطار .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن حداد عرض الأعمال التى قامت الإدارة بتنفيذها بالمحافظة والتى أدت إلى حماية مدن البحر الأحمر من أخطار السيول وكذلك أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول والتى سيتم البدء فى تنفيذها خلال هذا الشهر بوادى القويح وحماية مدينة القصير بقيمة أعمال تبلغ 240 مليون جنيه.

وافتتحت الوزارة مؤخرًا عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافطة، حيث اختصت الوزارة محافظة البحر الأحمر بتكلفة 400 مليون جنيه من هذه الأعمال.

وقالت الوزارة أن المنشآت تضمنت 4 سدود تخزينية لحصاد مياه أمطار تقدر بنحو 2 مليون متر مكعب وهم "سد أم سمرا – سد أم حرينة – سد3 – سد أم دهيس" حيث تسهم هذه المنظومة التى تكلفت 34 مليون جنيه بشكل مباشر فى حماية قرية الشيخ الشاذلى والمعالم الدينية بها.

كما تم افتتاح حاجز توجيه وقناة صناعية بعرب صالح ضمن منظومة الحماية بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على حماية محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول باعتبارها أهم المحافظات التى تعد مقصدا سياحيا عالميا، حيث تم ترجمة هذا التوجه إلى عدد من الاعمال التى تقوم بتنفيذها للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر .