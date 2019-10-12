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الرئيس العراقى يطالب الاتحاد الاوروبى التحرك لوقف العدوان التركى فى سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:11 م
الرئيس العراقى يطالب الاتحاد الاوروبى التحرك لوقف العدوان التركى فى سوريا برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدى لوقف العمليات العسكرية التركية فى سوريا.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة العراقية الوطنية للأنباء نينا، أن رئيس الجمهورية برهم صالح أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع مسؤولة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني.

وشدد الرئيس العراقى خلال الاتصال على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدى لوقف العمليات العسكرية التركية فى سوريا وتبنى الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين فى الوصول إلى حل سياسى يضمن حقوقهم فى الأمن والاستقرار والسلام.

 


العدوان التركى

الرئيس العراقى

الاتحاد الاوروبى

العمليات العسكرية التركية

سوريا

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