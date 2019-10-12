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الدكتور فهمى منصور نقيبا للأطباء بسوهاج بــ 467 صوتا

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:47 ص
الدكتور فهمى منصور نقيبا للأطباء بسوهاج بــ 467 صوتا انتخابات الأطباء - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أنتهت أعمال انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج، وأعلنت اللجنة المشرفة عليها النتيجة النهائية للانتخابات، وذلك بفوز الدكتور محمود فهمى منصور بمنصب نقيب أطباء سوهاج بإجمالى عدد أصوات 467 صوتا.

بينما أعلنت اللجنة فوز المرشحين على مقاعد النقابة الفرعية فوق السن، كلا من: "الدكتور إسحاق صبحى بإجمالى عدد أصوات 643 صوتا، والدكتور طارق الشريف 581 صوتا، وفاز بمقاعد تحت السن، الدكتورة رانيا الباهى بإجمالى أصوات 431 صوتا، والدكتور طارق منصور 489 صوتا،بينما فازت الدكتورة إيمان سلامة مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة سوهاج بمقعد جنوب الصعيد"

كانت النقابة قد حددت، 27 مقرا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقرا فى عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.

وخاض الانتخابات 3 مرشحين على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 5 مرشحين تحت السن نقابة فرعية، و4 مرشحين فوق السن نقابة فرعية و3 على مقعد جنوب الصعيد و16 مرشحا على مقعد النقيب العام.

كانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجارى عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 أكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون آخر يوم عمل هو الأربعاء 9 أكتوبر، بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على أن تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.

محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج (1)
محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج 

 

محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج (2)
محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج

 

محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج (3)
محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج

 

محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج (4)
محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج

 

محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج (5)
محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج 

 

محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج (6)
محاضر فرز انتخابات نقابة الطباء بسوهاج

 


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