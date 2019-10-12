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الدفاع المدنى السعودى يحذّر من التقلبات الجوية وهطول الأمطار

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:34 م
الدفاع المدنى السعودى يحذّر من التقلبات الجوية وهطول الأمطار هطول أمطار فى الرياض _ صورة أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى وكالات

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دعت الإدارة العامة للدفاع المدنى فى العاصمة المقدسة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وَفْقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأهاب المتحدث الرسمى للإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة فى الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التى تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على مايرد من مستجدات وتغيرات فى الحالة الجوية, راجين من الله السلامة للجميع.

 


الدفاع المدنى السعودى

السعودية

أخبار السعودية

التقلبات الجوية

هطول الأمطار

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