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الحكومة: 25 خدمة تأمينية مميكنة يوم 15 أكتوبر للتيسير على أصحاب المعاشات

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:54 م
الحكومة: 25 خدمة تأمينية مميكنة يوم 15 أكتوبر للتيسير على أصحاب المعاشات الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
كتبت : نورا فخرى

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كشف التقرير المقدم من الحكومة أمام مجلس النواب والمعروض حاليا أمام لجنة خاصة مُشكلها برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، عن أنه اعتباراً من 15 أكتوبر سيتاح 25 خدمة تأمينية مميكنة ضمن إجراءات تطوير وميكنة الخدمات للتيسير على أصحاب المعاشات.

 

وأشار التقرير الحكومى، خلال استعراضه أبرز الخطوات التى قامت بها الحكومة فى إطار التحول الرقمى، إلى أن عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات وصل لأول مرة من خلال بطاقات الصرف الألى إلى 6.5 مليون مستقيد، بالإضافة إلى مكنة آليات التحصيل الضريبي.

 

ولفت التقرير الحكومى، إلى وصول عدد مكاتب البريد التى تقدم الخدمات المميكنة للجمهور وصل إلى 3 آلاف و911 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

 

وأشار التقرير الحكومى، أن عام 2018/ 2019 شهد تطوير نحو 160 مكتب بريد بإيرادات تصل إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة إنجاز 170 % مقارنه بالمستهدف وهو 1.7 مليار جنيه

 

ومن المقرر أن تكون هذه البيانات أمام بصر اللجنة الخاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، والتى أعلنها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لمناقشة بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة أمس الأول الثلاثاء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل ".

 

وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.

 

يذكر أن المادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس، ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة، وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

 


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