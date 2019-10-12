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الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية إمبابة".. اليوم

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:00 ص
الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية إمبابة".. اليوم المستشار محمد ناجى شحاتة
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم السبت، حكمها فى إعادة محاكمة المتهم محمد حسين محمود، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى  الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن إتهام حيازة الأسلحة النارية.

 


اكاديمة الشرطة

ناجى شحاتة

خلية امبابة

السجن المشدد

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