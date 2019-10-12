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الجارديان: العدوان التركى على شمال سوريا الأكثر دموية حتى الآن

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:20 م
الجارديان: العدوان التركى على شمال سوريا الأكثر دموية حتى الآن سيدة تبكى قتيل فى شمال شرق سوريا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن العدوان التركى على شمال سوريا، دخل يومه الرابع، واصفة إياه بأنه الأكثر دموية حتى الآن.
 

وقالت الصحيفة فى تقرير لها من شمال شرق سوريا أعده المراسل مارتن شالوف، إن المشهد اتسم بالعنف والدموية، حيث تناثرت جثث قتلى الأكراد، بينما نقلت سيارات الإسعاف التى تصل بانتظام المصابين، وأثناء انسحابهم ، تجمّع السكان المحليون والطاقم الطبي على استعداد للتوجه إلى كل جسد جديد ورواية قصة كيف ماتوا. وقال رجل وهو يكشف وجه صبي صغير: "لقد كان مدنياً". وقال آخر "معظمهم مدنيين". "هذه حرب ضد الشعب الكردي."

وقال شالوف "في الحرب ، يتخلى الموتى عن أسرارهم. لم يكن الأمر مختلفًا هنا في هذه البلدة السورية التي تبعد 20 ميلًا عن خط المواجهة حيث تم إحضار الكثير من القتلى. الغالبية العظمى من المقاتلين مزقتهم الأسلحة التركية التي أطلقت على بلدة رأس العين ، والتي واصل المدنيون الفرار منها يوم الجمعة على الطريق الوحيد المؤمّن."

وأضاف أنه على امتداد الطريق ، أصابت غارة جوية ثانية نقطة تفتيش ، وكلها أغلقت المدينة وحاصرت عددًا قليلاً من المدنيين الذين بقوا. واستمرت نيران قذائف المدفعية على الطريق نحو الأمان النسبي في تل تمر ، وهي بلدة كانت تستخدم كنقطة طريق من قبل العديد من الفارين.

وسرد الكاتب كيف رأى الأمهات وهن ينتظرن إلقاء النظر الأخيرة على جثث ابنائهن داخل المستشفيات، وكيف أسفر القصف عن تحويل جثث الموتى إلى إشلاء، واصفا كيف وجد رجلان صعوبة فى نزع الدروع الواقية عن أجساد جثتين ظلت تنزفان حتى عندما وضعت أشلائهما فى أكياس بلاستيكية سوداء.

وقال شالوف إن الأكراد كرروا ادعاء قيل مرات عديدة في الأيام الثلاثة الماضية ، وذلك في أعقاب قرار دونالد ترامب بقطع تحالف دام أربع سنوات: وهو أن العالم تآمر على مر التاريخ ضد الأكراد ، وهذه المرة ليست مختلفة.

 

 

 

 

 


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