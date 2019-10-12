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التحرى عن سوابق لصى الشقق فى الدرب الأحمر.. والمعلومات: يتعاطيان المخدرات

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:00 ص
التحرى عن سوابق لصى الشقق فى الدرب الأحمر.. والمعلومات: يتعاطيان المخدرات سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت مصادر قانونية -ذات صلة- عن أن العاطلين المتهمين بسرقة الشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر اعترفا بأنهما كانا يبيعان المسروقات ويشتريان بقيمتها المواد المخدرة، فيما يواصل رجال المباحث التحرى عن مجمل النشاط الإجرامى للمقبوض عليهما والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالى يتهم عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، فتم تقنين الإجراءات وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وألقوا القبض على العاطلين بحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادوهما إلى القسم وحرروا لهما المحضر اللازم بالواقعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة وتعاطى المواد المخدرة.


سرقة شقق

مباحث القاهرة

اقتحام شقق سكنية

قسم الدرب الاحمر

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