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البابا تواضروس يلتقى أعضاء الجالية المصرية بباريس أثناء زيارته الرعوية

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:51 م
البابا تواضروس يلتقى أعضاء الجالية المصرية بباريس أثناء زيارته الرعوية البابا تواضروس
كتب سارة علام

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بمقر مطرانية باريس وشمال فرنسا بدرافي، بوفد الجالية المصرية بفرنسا.
 
وألقى قداسته خلال اللقاء كلمة دار موضوعها عن "الحكمة".
 
يأتى هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.
 
كان البابا تواضروس قد وعظ في كنيسة شانتي اليوم وقال للأقباط مصر ترسل لكم السلام نشكر الله كل الأمور بخير وأحوالنا بخير مضيفًا: ونشكر ربنا لأن عمل ربنا يمتد في كل مكان في الخدمة والكنيسة وفي بلادنا والأمور تتطور للأفضل والحياة في مصر تسير للأمام.
 
وأضاف البابا خلال قداس بكنيسة قبطية بشمال فرنسا: ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم وأولادكم وبناتكم ودائمًا نراكم بخير وتكونوا متمسكين بالكنيسة، متجمعين ووجودكم في الكنيسة بمعنى وجود بداخل الحياة الكنسية عايشين بداخل الكنيسة متمتعين بربنا، ربنا يبارك الخدمة ويعطى الصحة لأبونا جرجس ويقويه.
 
 

 


تواضروس

الاقباط

فرنسا

زيارة البابا لفرنسا

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