سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 06:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تختبر 1600 خريج للعمل خطباء مكافأة 20 أكتوبر

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:00 ص
الأوقاف تختبر 1600 خريج للعمل خطباء مكافأة 20 أكتوبر خطباء وزارة الأوقاف - ارشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد وزارة الأوقاف، الاختبارات التحريرية للمتقدمين عبر الموقع الالكترونى للوزارة ، للحصول على تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة أو تطوعا ، لعدد من الفئات عددهم 1600 متسابق، منها: جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية، عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدا فتجرى لهم مقابلة شخصية يوم الإثنين الموافق 28 / 10 / 2019م بمكتب رئيس قطاع المديريات، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاته عند المقابلة
 
وتشمل الاختبارات خريجي جامعة الأزهر الشريف من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف ، وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 20 / 10 / 2019م وحتى يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2019 م بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعليهم الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، علمًا بأنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي على أن يكون مثبتا بها طبيعة الوظيفة المتفقة مع شروط الإعلان، أو إفادة من جهة العمل، وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي.

 


وزاره الاوقاف

جامعه الازهر

خطباء مكافاه

تعينات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين برشوة "وزارة الأوقاف" لـ 4 نوفمبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:24 م

وزارة الأوقاف تنظم 7 قوافل دعوية فى المحافظات حول منزلة الشهيد

الخميس، 03 أكتوبر 2019 10:48 م

وزارة الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة بـ18 لغة عن "منزلة الشهداء"

الخميس، 03 أكتوبر 2019 12:23 ص

وزارة الأوقاف: وقف مدير الشئون الإدارية بمديرية الأقصر 3 أشهر بسبب تقصيره

الخميس، 03 أكتوبر 2019 12:23 ص

وزارة الأوقاف تحدد موضوع كفر النعمة وجحودها لخطبة الجمعة المقبلة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

مركز التطعيمات القومى يحذر من عدوى الالتهاب السحائى بين الطلاب بسبب التزاحم

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

تفاصيل خطة الحكومة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات × 10 نقاط

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة