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افتتاح ملتقى التوظيف لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.. 26 أكتوبر

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص
افتتاح ملتقى التوظيف لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.. 26 أكتوبر جامعة حلوان - أرشيفية
وائل ربيعى

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تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ملتقى التوظيف الأول يوم 26 أكتوبر الجارى؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.
 
ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة بمعرفة دور خريج التربية الفنية وإمكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الأول والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.
 
يشرف على إقامة وتنظيم الملتقى الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعين، حيث تقام فعاليات الملتقي يومى 26 و 27 أكتوبر 2019 بمقر كلية التربية الفنية.

جامعة حلوان

كلية التربية الفنية

ملتقى التوظيف الاول

خريجى كلية التربية الفنية

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