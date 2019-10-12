ارتفاع حصيلة مصابى "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ81 حالة

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وصول 11 حالة جديدة مصابين بتسمم غذائي آثر تناولهم فسيخ فاسد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين لـ 81 حالة خلال أسبوعين.

وأضافت غانم،فى بيان أن المصابين من 3 محافظات هي الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، موضحا أنه تم إعطاء المصابين 44 مصل مضاد للتسمم بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه.