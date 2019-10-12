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ارتفاع حصيلة مصابى "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ81 حالة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:27 م
ارتفاع حصيلة مصابى "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ81 حالة إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وصول 11 حالة جديدة مصابين بتسمم غذائي آثر تناولهم فسيخ فاسد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين لـ 81 حالة خلال أسبوعين.
 
وأضافت غانم،فى بيان أن المصابين من 3 محافظات هي الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، موضحا أنه تم إعطاء المصابين 44 مصل مضاد للتسمم بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه.
 
وكان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا حذر فيه المواطنين من تناول الفسيخ لوجود فيه ميكروب يسبب التسمم وطالب المواطنين  بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله.
 
 
 
 
 
 

 


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تسمم الفسيخ

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