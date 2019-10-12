إصابة 3 مواطنين فى حادثين متفرقين بإسنا وتفحم 10 نخلات فى حريق بقرية كومير

الواقعة الأولي كانت في قرية الدير باصطدام مركبة "توك توك" في عربة كارو، مما أدي إلي انزلاق التوك توك في ترعة بجوار كوبري قرية الدير، وأسفر الحادث عن إصابة "أمينة..أ.ز" 50 سنة، بكدمات واشتباه ارتجاج في المخ، وتم نقلها علي الفور لمستشفي الأقصر الدولي، أما الحادث الثاني فكان بسقوط خزان مياه من أعلي مزرعة للدواجن في الجبل بالظهير الصحراوي بمدينة إسنا، وسقطت علي اثنين من العمال بالمزرعة وهما كل من "ناصر.ف.أ" 22 سنة مقيم بقرية الدير، و"عمر.م.ع" 20 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وقطع في القدم اليمني، واشتباه كسور في الجسم واشتباه ارتجاج ونزيف في المخ، وتم نقلهما علي الفور لمستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم.

أما الحادث الثالث فكان بتلقي غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب النيران في عدد من أشجار النخيل في قرية كومير، وانتقلت علي الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق الذي تبين أنه أتي علي 10 نخلات مثمرة وتفحمت بالكامل، وهي مملوكة لكل من "عبد الموجود.ع"، و"عرفة.ص" وآخرين، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.