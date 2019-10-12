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إصابة شخص فى إطلاق نار بكنيسة فى ولاية نيوهامبشير الأمريكية

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:58 م
إصابة شخص فى إطلاق نار بكنيسة فى ولاية نيوهامبشير الأمريكية عناصر من الشرطة الامريكية
(رويترز)

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أصيب شخص واحد على الأقل اليوم السبت، فى إطلاق نار فى كنيسة فى بيلهام بولاية نيوهامبشير الأمريكية حيث كان من المقرر إقامة مراسم الجنازة لقس قُتل فى حادث إطلاق نار هذا الشهر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على مطلق الرصاص، وشوهد عدد من رجال الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف خارج كنيسة نيو إنجلاند فى بلدة بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالى بوسطن.

وقال شرطى إنه يجرى حاليا التحقيق فى واقعة إطلاق نار لكن ليس بوسعه الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وكان من المقرر إقامة جنازة القس لويس جارسيا بهذه الكنيسة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وقُتل جارسيا، الذى كان قسا فى هذه الكنيسة، فى أول أكتوبر تشرين الأول داخل منزل فى بلدة لندنديرى القريبة، واتهمت السلطات رجلا، له سجل جنائى فى جرائم ذات صلة بالمخدرات، بقتل القس ولا يزال محتجزا.

 


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كنيسة فى ولاية نيوهامبشير الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

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