سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"إدارة شبرا التعليمية": لم يتم التصالح مع المعتدين بمدرسة الشهيد محمود كعيب

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:03 ص
"إدارة شبرا التعليمية": لم يتم التصالح مع المعتدين بمدرسة الشهيد محمود كعيب علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى معلمو مدرسة الشهيد محمود كعيب الابتدائية بمجمع إسكو بحى شرق شبرا الخيمة، قبولهم التصالح مع أسرة تلميذة بالمدرسة تعدوا، الأربعاء الماضى، على المعلمين ووكيلة المدرسة، بعد اقتحامهم المدرسة بسبب واقعة تبول إحدى التلميذات وطلبهم نقلها للديسك الأول بفصلها، حيث حاولت إدارة المدرسة احتواء الموقف ولكن الأسرة المكونة من ولى أمر وجد الطفلة لأمها و3 سيدات تهجموا على المعلمين وأبرحوا 3 معلمات وعاملة وأخصائى كمبيوتر ضربا، فيما سادت حالة من الهرج بالمدرسة.

 وفى هذا السياق أكد سعيد ندا مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، أن الأسرة المتعدية على المدرسين ادعت وجود تصالح بينها وبين المعلمين ما دفع لاتخاذ قرار إخلاء سبيلهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذى دعا المعلمين بمطالبة وزير التعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، للتدخل لحفظ حقوقهم بعد التعدى عليهم.

 وأكد "ندا" فى تصريحات صحفية، أن المعلمين المتضررين تلقوا تهديدات من أحد أفراد الأسرة المشاركين فى الاعتداء والذى وجه التهديد المباشر لأحد المصابات فى الواقعة عقب إطلاق سراحه مشيرين إلى أن مرور الواقعة مرور الكرام سيجعل أى مواطن يتمادى فى التعدى والإهانة للمعلمين بالمدرسة رافضين ما ادعاه البعض على السوشيال ميديا أن السبب فى الواقعة هو المجموعات المدرسية والدروس الخصوصية.

 وكانت قد أكدت إدارة مدرسة الشهيد محمود كعيب الابتدائية بمجمع مدارس إسكو بشرق شبرا الخيمة، أن الواقعة تعود إلى أن التلميذة طلبت من المعلمة النزول للحمام، إلا أن المعلمة لم تسمع فى المرة الأولى "من دوشة البنات فى الفصل"، وعاودت البنت طلبها للمعلمة، وبالفعل سمحت لها بالنزول، ولكن التلميذة لم تتمالك نفسها وتبولت لا إراديا أثناء نزولها من على السلم بالمدرسة، وعلى الفور تواصلت إدارة المدرسة مع والدة التلميذة، التى حضرت على الفور وبرفقتها والد التلميذة والجد والجدة والخالة، موضحة أن الأسرة كانت مندفعة بشكل كبير تجاه المعلمين، وتم الاعتداء على المعلمين ووكيلة المدرسة وتمزيق ملابسهن وإحداث إصابات بهم.


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

تعليم القليوبية

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إخلاء سبيل ولى أمر طالبة تعدى على مُدرسة لمنع ابنته من دخول الحمام بشبرا الخيمة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:26 م

حبس عامل لشروعه فى قتل زميله لخلافات مالية بقليوب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:31 م

التفاصيل الكاملة لاعتداء أسرة طالبة على معلمة ووكيلة مدرسة بشبرا الخيمة.. أهل الطالبة اتهموا المعلمة والوكيلة بمنع ابنتهم من دخول الحمام.. واعتدوا عليهما بالضرب ومزقوا ملابسهما.. وتحرير محضر بالواقعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:30 م

ضبط شخص فى القليوبية يزور المستندات لراغبى السفر للخارج

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

اليوم.. جدة جنة تقف أمام محكمة شربين فى أولى جلسات محاكمتها بتعذيب الطفلة أمانى

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

شروط الحصول على تراخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان بـ7 أسئلة عن دعمه للإرهاب

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

"الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا × 4 معلومات

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

أزمة بين "تميم" و"حمد بن جاسم".. والسبب فضيحة بنك باركليز

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

التموين تؤكد استلام أصحاب المخابز حصص الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

الإسكان: بدء تسليم أول وحدات بمشروع سكن مصر ديسمبر المقبل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة