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إحالة 30 موظفا وطبيبا للتحقيق بكفر الشيخ

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:50 م
إحالة 30 موظفا وطبيبا للتحقيق بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 5 موظفين وأطباء بالوحدة الصحية بكوم الحجر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ،و 25 موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينه سيدى سالم للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

وقال محافظ كفر الشيخ ، أنه تلقى تقريراً من إدارة المتابعة بالمحافظة عن مدرسة كوم الحجر التابعة لمركز الحامول وتبين ارتفاع كثافة الفصول والتي تصل لـ 75 طالباً ، وهناك عجز بالمعلمين ، كما تبين وجود نقص في أثاث المدرسة، عدم وجود مصدر لمياه الشرب بداخل المدرسة،ووجود عطل بالخزانات الخاصة بالمدرسة،كما تم ترك بوابه المدرسة مفتوحه مما تسبب في خروج الطلبة،وعدم ورود 8 أصناف من الكتب لم ترد من المخازن حتى تاريخ المرور، مؤكداً أنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفادي السلبيات.

 

 


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

سلبيات

محافظة

موظفين

اطباء

تحقيق

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