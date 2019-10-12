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إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى المرج

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:29 م
إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى المرج محكمه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة المرج، عاطل " مسجل خطر "، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على صبرى.ح 28 سنه مسجل خطر وبحوزته 500 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول.

 


احالة عاطل

مخدر الحشيش

المحاكمة الجنائية

قسم المرج

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