أسعار الدواجن اليوم.. 19 جنيها من المزرعة والبلدى بـ 29 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10 - 2019 استقرارا فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة تسجل 19 - 20 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22 و 24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33 و 34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 7 و 8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 و 38 جنيها.